Vendere casa: l’importanza di ottenere una valutazione corretta

Il valore di un immobile non rimane stabile nel tempo, bensì è soggetto a mutamenti e oscillazioni. Per questo motivo, quando si decide di vendere, occorre prima di tutto capire a quanto si potrà effettivamente metterla in vendita.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un immobile nel quale si è abitato per lungo tempo, che si è dato in affitto o che si è acquistato a scopo di investimento, il valore attuale potrebbe essere molto diverso rispetto a quello di acquisto. Oltre alle variazioni dovute all’andamento del mercato, potrebbe aver acquistato valore grazie agli interventi di ristrutturazione che hai effettuato o a dei miglioramenti apportati alla zona in cui è ubicato, oppure, al contrario, potrebbe averne perso se trascurato per troppo tempo.

Insomma, le possibilità sono davvero tante e, per sapere quanto si può ottenere nel momento in cui il pensiero “vendo la mia casa” si trasforma in realtà, occorre valutarle tutte quante. Cosa non semplice, se non si possiedono le giuste competenze. Per fortuna, non è necessario fare tutto da soli, ma si può ricorrere a una stima del proprio immobile.

In cosa consiste la valutazione immobiliare

La valutazione immobiliare è quell’analisi, effettuata da sistemi basati sull’AI oppure da personale esperto, che consente al proprietario di un immobile di conoscerne il reale valore.

Questa valutazione prende in considerazione numerosi fattori, a cominciare dalle caratteristiche dell’immobile fino a quelle relative alla zona in cui è ubicato, e li utilizza per definire un valore che potrà essere ritenuto accettabile ed equo da eventuali acquirenti.

Nel caso in cui si volesse sapere immediatamente quanto potrebbe valere il proprio immobile, si può ricorrere alla valutazione online. Questa può essere effettuata comodamente da pc, tablet o smartphone e richiede pochi minuti, tutti destinati alla compilazione di un semplice form. Terminata la compilazione, il sistema elabora i dati ricevuti e permette di visualizzare immediatamente un risultato, ricavato dall’analisi di decine di criteri oggettivi.

Se invece si desidera ottenere un risultato ancora più completo e personalizzato, si può fissare un appuntamento con un esperto immobiliare, il quale provvederà a effettuare un sopralluogo e a stilare un report completo.

Perché è importante richiederla?

Mettere in vendita una casa a un prezzo sbagliato può causare non pochi problemi. Questo è vero sia nel caso in cui il prezzo fosse sovrastimato sia laddove risultasse inferiore rispetto al valore reale.

In caso di prezzo di vendita troppo basso, ci si ritroverebbe innanzitutto a ottenere un guadagno inferiore rispetto a quello che si potrebbe ottenere. In più, i potenziali acquirenti potrebbero insospettirsi e domandarsi che cosa si celi dietro a un prezzo troppo contenuto se paragonato a quello di immobili simili. Questo, anziché invogliare all’acquisto, potrebbe, al contrario, dirottare l’attenzione degli interessati verso altre abitazioni, messe in vendita a prezzi più o meno in linea con quelli del mercato.

Sovrastimare il valore dell’immobile, magari a causa dell’effetto dotazione, non porta certo meno problemi. In particolare, mettere in vendita la propria casa a un prezzo eccessivo potrebbe causare seri ritardi nella vendita, costringendo a tenere l’immobile più a lungo rispetto a quanto si era preventivato. In più, con il passare del tempo la casa potrebbe subire una svalutazione causata dall’andamento del mercato.

Rivolgersi a personale esperto

Se si decide di mettere in vendita la propria casa, occorre fare molta attenzione al prezzo. Come si è visto, sia sovrastimare che sottostimare il valore dell’immobile può causare non pochi problemi.

Per non commettere errori, è preferibile evitare il fai da te e richiedere una valutazione immobiliare. Tanto per cominciare, si può utilizzare una piattaforma gratuita online al fine di ottenere subito una priva stima, personalizzata ma non ancora definitiva. Fatto questo, non resta altro da fare che contattare l’agenzia scelta e richiedere l’intervento di personale esperto, il quale si occuperà di completare la valutazione attraverso un accurato sopralluogo e la comparazione immobiliare, ossia il confronto della casa con altre simili in vendita nella stessa zona.

Questi passaggi consentiranno di individuare il prezzo giusto e di aumentare le probabilità di vendere in tempi rapidi la casa, ottenendo un guadagno equo.