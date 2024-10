Verme nel piatto di pasta alla mensa dei Vigili del Fuoco, la denuncia: “non è possibile che si verifichino episodi di questo tipo”

Scoperta inquietante alla mensa delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle: un verme è stato trovato nel piatto di pasta di un vigile del fuoco durante il pasto, nella giornata di martedì 29 ottobre. Il piatto era ormai quasi finito quando il pompiere ha notato l’ “ospite indesiderato”, lasciando di stucco tutti i presenti.

A riportare il caso, è stato il sindacato di base USB attraverso il suo rappresentante Costantino Saporito, che da tempo denuncia le condizioni igieniche insoddisfacenti della mensa e chiede azioni per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

Secondo Saporito, istruttore professionale degli allievi pompieri, non sarebbe la prima volta che succede:

“Da tempo denunciamo la situazione in cui versa la mensa. Gli allievi che qui devono sostenere esami vivono in condizioni poco consone. Non è possibile che si verifichino episodi di questo tipo, ne va della salute di tutti i lavoratori”.

Nella caserma di Capannelle ha sede la scuola più importante per formare i futuri vigili del fuoco: ospita almeno 800 allievi e centro istruttori professionali.

La mensa ogni giorno ospita più di mille coperti. Insomma, problemi quelli della mensa di Capannelle, che il comando ora dovrà affrontare, anche con una certa urgenza.

