Via libera alla legge sui debiti fuori bilancio: il Lazio mette ordine nei conti

Il Consiglio regionale del Lazio ha compiuto un passo decisivo per mettere ordine nei propri conti.

Nella seduta di ieri mercoledì 26 novembre 2025, presieduta da Antonello Aurigemma, l’Aula ha approvato – con 23 voti favorevoli e cinque astenuti – la proposta di legge regionale n. 232 del 7 novembre 2025, il provvedimento con cui la Regione riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio.

A illustrarne portata e finalità è stato l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, che ha tracciato in Aula le motivazioni di un intervento definito «fondamentale per garantire stabilità finanziaria e trasparenza amministrativa».

Il provvedimento, adottato con la delibera di Giunta n. 1042, consente infatti di regolarizzare i debiti maturati al di fuori delle previsioni di spesa, nel solco dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali.

Un passaggio ritenuto cruciale non solo per salvaguardare gli equilibri contabili, ma anche per assicurare il corretto rapporto tra pubblica amministrazione e territorio.

La legge, infatti, permetterà alla Regione di dare certezza ai pagamenti dovuti a imprese, professionisti e cittadini che, negli anni, hanno fornito servizi o prestazioni senza ottenere ancora la liquidazione.

«Con questa legge – ha evidenziato Righini – garantiamo ordine, chiarezza e affidabilità nei conti regionali. Riconoscere i debiti fuori bilancio significa tutelare chi ha lavorato per la Regione e rafforzare un rapporto basato sulla fiducia e sulla correttezza».

La nuova normativa entrerà in vigore secondo i tempi previsti, aprendo la strada alle procedure per il riconoscimento e la liquidazione dei debiti accertati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.