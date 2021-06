Municipio Roma V – Viale P. Togliatti … Finalmente tagliata l’erba, domanda: è una prestazione da pagare?

È una domanda che non possiamo non farci vedendo quello che ogni giorno centinaia di migliaia di occhi vedono passando in auto per viale Palmiro Togliatti. L’erba in quel tratto aveva raggiunto oltre il metro e, già ingiallita e seccata dal sole, era a rischio incendio.

Il SIMU visto che la strada è in carico al Dipartimento ha deciso per il taglio. Peccato che, come avviene ormai praticamente sempre, l’abbia fatto macinando tutto: carta, stracci o centinaia di bottiglie di plastica. Un vero e proprio danno ambientale oltre che sconcertante alla vista.

A chi dare la colpa di tanto pressappochismo? A tanti ad iniziare da chi continua a percorrere la strada degli appalti al massimo ribasso, a chi non sa bene quello che fa, e a chi non sa che per eliminare quelle schifezze orrende basterebbe il passaggio di macchine aspiratrici che con molta probabilità il Comune ha pure nel suo autoparco.

Ma in quel quadrante non ci sono solo i resti macinati di rifiuti, c’è anche l’uso improprio dello Square centrale e la nascita tra i pochi alberi di ambienti dove si consuma sesso a pagamento al rombo e ai fumi di scarico delle automobili in colonna… ma questa è un’altra storia ancora!

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=286982263161793&ref=search