Violenza donne: Mattia (Pd), più fondi per orfani femminicidio

“Un emendamento al Collegato al Bilancio per aumentare i fondi destinati agli orfani di femminicidio. Questa proposta nasce dalla consapevolezza che le conseguenze della violenza non colpiscono solo le vittime dirette, ma anche le famiglie, i figli, e le comunità intere.

È fondamentale che le politiche di sostegno includano anche chi, come i bambini, devono affrontare il dolore della solitudine dopo la perdita della mamma”.

Così in un video su Ig la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, ambasciatrice di Telefono Rosa, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

LINK AL VIDEO: https://www.instagram. com/reel/DCyVYTKIFIc/?igsh= MW4yc2NnNDA4cmhtaA%3D%3D

