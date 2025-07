Visita istituzionale della Provedora de Justiça dell’Angola al Consiglio Regionale del Lazio

Si è svolta presso il Consiglio Regionale del Lazio la visita ufficiale della Provedora de Justiça della Repubblica dell’Angola, accompagnata da una delegazione istituzionale. A fare gli onori di casa il Difensore Civico della Regione Lazio, Marino Fardelli, nella sua veste anche di Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane.

L’incontro, che si è tenuto nella Sala Mechelli, ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, di autorità regionali e di altri garanti istituzionali, ed è stato un’importante occasione di confronto e scambio di esperienze sui rispettivi modelli di tutela dei diritti, sul ruolo delle autorità indipendenti e sul contributo dei Difensori Civici nella costruzione di una governance più giusta, inclusiva e attenta alle esigenze delle persone.

“È un onore ospitare nella nostra Regione una figura istituzionale di tale rilievo – ha dichiarato Marino Fardelli –. Il dialogo con i colleghi internazionali è essenziale per rafforzare la cultura dei diritti umani e valorizzare il ruolo della difesa civica nei sistemi democratici, contribuendo a rendere le istituzioni più vicine ai cittadini.”

Alla riunione, che si è proseguita nella Sala Di Carlo, hanno partecipato: Monica Sansoni, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio; Stefano Anastasia, Garante delle Persone Private della Libertà della Regione Lazio; Silvia D’Oro, Consigliera di Parità della Regione Lazio.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di interesse comune quali la cooperazione internazionale, la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, le garanzie sociali, l’accesso ai servizi pubblici e il ruolo dei Difensori Civici nel promuovere trasparenza amministrativa, legalità e protezione dei diritti delle persone più fragili.

La visita si inserisce in un più ampio percorso di relazioni istituzionali tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, volto allo scambio di buone pratiche tra organismi di tutela e alla promozione di sistemi di garanzia indipendenti.

La delegazione angolana ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta, sottolineando l’interesse a sviluppare future collaborazioni tra le rispettive istituzioni, con l’obiettivo di consolidare una rete internazionale di Difensori Civici al servizio dei cittadini.

