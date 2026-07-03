Zoomguide: il Museo Contadino in App il 4 luglio ad Anguillara

Un’app in nove lingue per approfondire la visita al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”. Il nuovo strumento verrà presentato ufficialmente il 4 luglio alle 10.30 con una iniziativa a partecipazione libera e gratuita inserita nel calendario di Tesori Naturali 2026 del Parco di Bracciano-Martignano.

L’Associazione Culturale Sabate ha accolto con favore la proposta di un’azienda portoghese che è tra le maggiori del settore in Europa. Da ora in poi il Museo che in 34 anni di attività ha avuto migliaia di visitatori (tra gli altri i fratelli Paolo e Vittorio Taviani) ed ospitato centinaia di iniziative tra conferenze, presentazione di libri, eventi musicali, mostre di pittura, fotografia ed artigianato, si dota di uno strumento innovativo aprendosi ancora di più al pubblico italiano ed internazionale. Il Museo inoltre ospita da oltre tre anni, in collaborazione con Roberta Denni, ogni venerdì un corso di telaio a pettine liccio.

L’App è realizzata in nove lingue: Inglese, Portoghese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Olandese e Russo.

L’integrazione di Zoomguide nel Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura popolare “Augusto Montori” completa e aggiunge valore all’offerta turistica e culturale del Museo stesso, contribuendo a una sua migliore divulgazione e a una maggiore soddisfazione del suo pubblico. Uno strumento innovativo, facile da usare che arricchisce la narrazione del luogo.

Nel Museo inoltre sono state girate alcune scene del film Il Mio Pinocchio, luoghi comuni di un burattino del regista Gianmarco Lunghi presentato l’11 giugno 2026 alla Sala Stampa della Camera dei Deputati.

All’incontro sono stati invitati amministratori locali, rappresentanti dell’associazionismo, esponenti del Parco di Bracciano-Martignano, Città Metropolitana di Roma Capitale e Consorzio Navigazione Lago di Bracciano. Al termine dell’incontro aperitivo a base di pietanze locali

Il Museo storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” custodisce la memoria di una comunità fatta di contadini, pescatori, artigiani e famiglie che hanno costruito la storia del nostro territorio. Ogni oggetto esposto racconta un mestiere, una tradizione, un gesto quotidiano che rischierebbe di andare perduto se non fosse tramandato alle nuove generazioni.

Per rendere questo patrimonio ancora più vicino ai visitatori, il museo ha scelto di adottare Zoomguide, una piattaforma digitale europea progettata per arricchire l’esperienza di visita attraverso strumenti innovativi, senza mai sostituire il valore dell’incontro diretto con il patrimonio culturale.

Grazie a Zoomguide, il patrimonio del museo prende nuova voce. Attraverso il proprio smartphone è possibile accedere a racconti, immagini, contenuti audio e approfondimenti che accompagnano la visita, permettendo di scoprire le storie, le curiosità e il contesto storico che si celano dietro ogni oggetto esposto.

Per questa esperienza il museo ha scelto di rendere i contenuti disponibili in 9 lingue, così da accogliere un pubblico sempre più internazionale e permettere a un numero maggiore di visitatori di conoscere il patrimonio custodito. La piattaforma Zoomguide è inoltre progettata con una forte attenzione all’accessibilità e può supportare contenuti dedicati a differenti tipologie di pubblico, come bambini, persone con disabilità visive o uditive e visitatori che beneficiano di linguaggio semplificato, offrendo alle istituzioni culturali strumenti per rendere il patrimonio sempre più inclusivo.

La tecnologia diventa così uno strumento al servizio della cultura. Non sostituisce il lavoro di ricerca, conservazione e valorizzazione svolto dal museo e dall’Associazione Culturale Sabate, ma contribuisce a renderlo ancora più vivo, permettendo a ogni visitatore di costruire un rapporto personale con il patrimonio esposto.

Zoomguide è una piattaforma europea sviluppata in Portogallo, già adottata in oltre 40 musei, monumenti, siti del patrimonio e destinazioni culturali, contribuendo ogni anno all’esperienza di oltre 5 milioni di visitatori. La sua missione è aiutare le istituzioni culturali a rendere il patrimonio più accessibile, coinvolgente e vicino alle persone, valorizzando i contenuti esistenti attraverso esperienze digitali innovative.

Con questa iniziativa il Museo “Augusto Montori” compie un nuovo passo nel proprio percorso di valorizzazione, unendo la ricchezza della memoria locale alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali, affinché il patrimonio culturale possa continuare a raccontare la sua storia anche alle generazioni future.

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/zoomguide-il-museo-contadino-in-app-tickets-1991606345191 o telefonando al 360805841

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