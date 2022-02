17 febbraio Giornata Nazionale del Gatto

“La Giornata Nazionale del Gatto, celebrata il 17 febbraio sin dal 1990, porterà quest’oggi in molte città italiane iniziative dedicate ai nostri meravigliosi amici “felini domestici”.

Secondo una ricerca del 2019 condotta dal Censis gli italiani sono i primi in Europa per numero di animali domestici: sono presenti nel 52% delle case. Con 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa, un primato estremamente positivo per il nostro Paese.

Noi di Ecoitaliasolidale, dedichiamo questa giornata contro l’ignobile fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento dei gatti”.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“E’ un fenomeno quello dell’abbandono dei nostri amici a quattro zampe che secondo una nostra rilevazione interessa annualmente in Italia 80.000 gatti, oltre ai circa 50.000 cani che vanno a incrementare il numero di randagi, pari a circa 900.000.”.

“L’abbandono di un animale ormai diventato domestico è un fatto traumatico, infatti secondo le rilevazioni più dell’80% degli animali abbandonati rischia di morire in incidenti stradali e di stenti per incapacità, una volta lasciati liberi, di trovare in modo autonomo del cibo. Non solo – prosegue Benvenuti– non essendo abituati a rimanere da soli e nel caso di abbandono lungo le strade, questo fenomeno rappresenta sovente un serio pericolo per la viabilità, tanto che si potrebbe incorrere, lo vorremmo ricordare, in responsabilità quali l’omicidio colposo, nel caso in cui gli animali abbandonati provocassero gravissimi incidenti”.

“Siamo convinti che le Istituzioni, gli Enti locali e tutti coloro che si occupano di comunicazione, possano fare molto di più per il contrastare l’abbandono ed il maltrattamento degli animali domestici, proprio avviando maggiori e più incisive campagne di sensibilizzazione. Siamo convinti –conclude Benvenuti – che bisogna iniziare proprio dalle scuole ad insegnare ai più giovani una maggiore attenzione e sensibilità, per l’ambiente in modo più generale e per gli animali, per contribuire a creare un futuro migliore”.

“Salutiamo con soddisfazione la recente votazione in Parlamento della proposta di legge per la modifica degli art. 9 e 41 della Costituzione che prevede l’attenzione all’ambiente e la tutela degli animali, una proposta che da anni sosteniamo, ma siamo convinti -proseguono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- che le Istituzioni, gli Enti locali e tutti coloro che si occupano di comunicazione, possano fare molto di più per contrastare l’abbandono ed il maltrattamento degli animali domestici, proprio avviando maggiori e più incisive campagne di sensibilizzazione, partendo proprio dai banchi di scuola”.