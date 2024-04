De Santis-Canale (LcR), ancora disservizi all’anagrafico e stato civile del Municipio IX

Gli uffici anagrafici del Municipio Roma IX “si trovano a fronteggiare la rabbia dei cittadini senza poter fare granché. Dallo scorso 22 Gennaio funzionano a singhiozzo il rilascio degli estratti di matrimonio e di morte, con un ritardo di 200 atti; per giorni è stato bloccato il rilascio delle Cie e ancora oggi è fermo il sistema di rilascio e modifica delle residenze”.

Così in un nota Antonio De Santis, consigliere capitolino della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio, e Carla Canale, Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio Roma IX.

“I sindacati Cgil, Cisl e Uil – aggiungono – hanno chiesto di approntare quanto prima tutte le misure atte a tutelare le lavoratrici e i lavoratori e a garantirne la sicurezza, considerato che gli utenti, qualora non informati del disservizio dopo una prenotazione fatta mesi addietro, possono causare stati di agitazione e di pericolo per gli uffici.

A questo proposito non è pervenuto nessun comunicato ufficiale per chiedere scusa ai cittadini, né dal Campidoglio né dalla presidente del Municipio IX. Di fronte a questi forti disagi abbiamo quindi presentato un’interrogazione a risposta scritta, per capire cosa stia accadendo: invitiamo l’amministrazione a risolvere prima possibile il problema, erogando finalmente servizi pubblici degni di una Capitale”, concludono.

