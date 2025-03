5 neo diciottenni nati da genitori stranieri diventano cittadini italiani

Si è svolta questa mattina, nella Sala Rossa del Campidoglio, la cerimonia nel corso della quale è stata ratificata l’acquisizione della cittadinanza italianada parte di cinque ragazze e ragazzi neo diciottenni nati in Italia da genitori stranieri: Lorenzo, Alessandra, Sebastian, Francesca ed Elenoire.

Ai ragazzi è andato il saluto del sindaco Roberto Gualtieri, che è intervenuto per far loro i suoi auguri, mentre l’assessore ai Servizi Anagrafici ed Elettorali, Giulio Bugarini, e i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Nella Converti e Lorenzo Marinone hanno dato lettura degli atti di acquisizione della cittadinanza italiana dei vari ragazzi, firmandoli.

La cerimonia si è svolta oggi, “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera“, per dare risalto all’importanza dell’acquisizione della cittadinanza da parte dei giovani di origine straniera e in ossequio a quanto contenuto nella mozione 99/2022 approvata dall’Assemblea Capitolina nel maggio 2022.

A seguito di questa mozione, Roma Capitale ha anche potenziato le procedure per mettere tutti i giovani che ne hanno diritto a conoscenza della possibilità di diventare cittadini italiani secondo quanto previsto dalla legge vigente.

“Quella di oggi è una bellissima giornata per tutti noi e particolarmente importante e piena di significato per Lorenzo, Alessandra, Sebastian, Francesca ed Elenoire, che da oggi sono non solo di fatto ma anche finalmente da un punto di vista formale cittadini italiani e romani a pieno titolo“, così l’assessore Bugarini. “Il mio ringraziamento va anche agli uffici capitolini competenti che ogni anno accolgono e lavorano le migliaia di domande di cittadinanza presentate e rendono possibile la realizzazione di un sogno di tantissimi ragazzi”, ha concluso.

