A Centocelle Festival del cioccolato e della pasticceria

Sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 dalle 10 alle 20 in piazza dei Mirti e in via dei Castani (tratto Mirti-Robinie sarà “Festival del cioccolato e della pasticceria”, organizzato da Rete Imprese Castani.

Sarà un week end interamente dedicato alla golosità ed alla bontà del cioccolato.

In esposizione: cioccolata e cioccolatini artigianali, prodotti di pasticceria, tra questi i tramisù e il romanissimo maritozzo che sta ornando prepotentemente in auge.

Faranno parte integrante della festa: show cooking, corsi di cucina per le famiglie, laboratori per bambini, intrattenimenti vari

Ai numerosi appassionati della Pasticceria è dedicato il concorso amatoriale “Il più dolce di Centocelle”. Per partecipare e per info: inviare una mail a info@tuchef.academy, info@terraalta.it