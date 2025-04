A cinque anni si impara l’inglese giocando: il Municipio XI punta sull’educazione del futuro

Nel cuore del Municipio XI, dove la scuola dell’infanzia è spesso il primo vero ingresso dei bambini nel mondo dell’apprendimento strutturato, si prepara una piccola rivoluzione.

A partire dal prossimo anno scolastico, i bambini di cinque e sei anni che frequentano le scuole materne gestite direttamente dal Municipio impareranno l’inglese. E lo faranno con insegnanti madrelingua, attraverso un approccio giocoso e immersivo.

Il progetto si chiama “EXPLORINGlese” ed è molto più di un laboratorio linguistico: è un investimento sull’educazione del futuro.

A raccontarlo con orgoglio è il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, che spiega: “L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa e culturale delle nostre scuole, ampliando le competenze dei più piccoli già dai primi anni di istruzione”.

Un impegno concreto, sostenuto da un finanziamento di 100.000 euro, che permetterà l’introduzione dell’inglese in tutte le 19 scuole dell’infanzia presenti nel territorio degli Arvali, coinvolgendo circa 600 bambini iscritti all’ultimo anno.

Le lezioni si svolgeranno in orario curriculare, quindi integrate nel normale orario scolastico, e saranno affidate a docenti madrelingua o di livello C2, esperti nell’insegnamento ai più piccoli.

Niente banchi rigidi o nozioni da memorizzare: l’inglese arriverà nelle aule attraverso giochi, canzoni, teatro, attività sensoriali e filastrocche, per un apprendimento naturale e coinvolgente, rispettoso delle fasi di sviluppo dei bambini.

Il progetto, che coprirà due annualità scolastiche (2025/2026 e 2026/2027), è stato concepito con un approccio inclusivo e flessibile, in grado di adattarsi alle caratteristiche di ogni scuola.

“Abbiamo già pubblicato gli avvisi pubblici per selezionare le realtà che vogliano partecipare – aggiunge Lanzi – la manifestazione d’interesse è online e resterà aperta fino al 26 maggio”.

Un’altra nota distintiva del programma è l’attenzione al rapporto numerico tra educatori e bambini: un insegnante ogni 15 alunni, per garantire un’esperienza realmente efficace e personalizzata.

A Roma sud-ovest, quindi, la scuola dell’infanzia diventa laboratorio di futuro. Perché parlare inglese, da oggi, si impara anche cantando una canzoncina, disegnando un orsetto o raccontando una storia. E si comincia… a cinque anni.

