A maggio la Conferenza programmatica del Municipio V

Presso la Casa della Cultura e dello sport “Silvio Di Francia” ore 16 si svoltgeranno 12 incontri tematici della Conferenza programmatica del Municipio V.

«Un’occasione per confrontarci sul futuro del nostro territorio con gli assessori capitolini e municipali e i relativi presidenti di Commissioni . E per conoscere quello che è stato fatto e ciò che è in programma».

Lo afferma il Presidente del V Municipio Mauro Caliste.

I dettagli e le date nella locandina

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati