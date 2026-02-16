Acquedotto Alessandrino, sbloccati i fondi per la passeggiata ciclabile: il progetto può partire

Dopo anni di attesa, arriva lo sblocco definitivo dei fondi regionali per la realizzazione della Passeggiata ciclabile dell’Acquedotto Alessandrino.

L’annuncio è stato dato oggi, 16 febbraio 2026, dal presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, insieme all’assessora alla Mobilità Maura Lostia.

Il progetto, fermo da oltre sei anni, punta a trasformare il tracciato storico dell’acquedotto in un corridoio verde attrezzato, capace di ricucire quartieri da tempo separati da grandi arterie di traffico e di rafforzare la rete della mobilità sostenibile nel quadrante est della Capitale.

Un corridoio strategico tra i quartieri

Non una semplice pista ciclabile, ma un’infrastruttura urbana integrata.

Il percorso attraverserà il quartiere Alessandrino, creando un collegamento diretto tra Tor Tre Teste e l’asse di Via Palmiro Togliatti.

L’obiettivo è favorire l’intermodalità, connettendo abitazioni, servizi di prossimità e fermate del trasporto pubblico, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto per gli spostamenti quotidiani.

Il tracciato si inserisce inoltre nella direttrice della Francigena Sud-Orientale, con una valenza turistica oltre che urbana, valorizzando uno dei manufatti archeologici più significativi del territorio.

Un tassello della rigenerazione urbana

L’intervento si colloca in una strategia più ampia di riqualificazione del Municipio V. Tra le opere già avviate o in programma figurano la sistemazione del Parco Sangalli a Tor Pignattara, gli interventi su via degli Olmi e il potenziamento della rete verde sul lato Centocelle, con l’obiettivo di connettere progressivamente i parchi del territorio.

«Non è solo una pista ciclabile – ha dichiarato Caliste – ma un progetto di rigenerazione che restituisce dignità a un asse storico e identitario. Valorizziamo la nostra storia e rendiamo più sicuri gli spazi pubblici».

L’assessora Lostia ha sottolineato la dimensione ambientale dell’opera: «È un tassello fondamentale per incentivare spostamenti a piedi e in bicicletta, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto del traffico privato».

Con lo sblocco delle risorse regionali, il progetto esce finalmente dalla fase progettuale per avviarsi verso l’apertura dei cantieri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.