Addio al degrado dell’ex Residence Bravetta: a settembre apre il nuovo Polo scolastico

L’ombra del degrado e dei decenni di abbandono lascia il posto al colore delle aule e al verde del Parco della Valle dei Casali.

Il quadrante sud-ovest della Capitale si appresta a riaprire una delle sue ferite urbanistiche più spinate con l’inaugurazione del nuovo Polo educativo e scolastico di via Bravetta 417, sorgente sulle ceneri del controverso complesso dell’ex Residence.

Con l’acquisizione formale dell’immobile fissata per venerdì 31 luglio, la struttura diventerà pienamente operativa a partire dal 1° settembre, accogliendo bimbe e bimbi nella fascia d’età da 0 a 6 anni per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Una struttura ecologica immersa nel verde

L’intervento rappresenta la prima opera pubblica portata a compimento nell’ambito degli oneri di urbanizzazione legati al piano di riqualificazione dell’area:

Architettura bio-sostenibile: Il complesso è stato realizzato interamente con strutture in legno, progettato secondo i più stringenti protocolli di edilizia green ad elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale.

Integrazione scolastica: Il polo offrirà sia il servizio di asilo nido sia la scuola dell’infanzia, ponendosi come presidio educativo di prossimità per le famiglie del Municipio XII.

Prospettive per il quartiere: Nei prossimi mesi prenderanno il via i cantieri per la costruzione di una nuova piazza pubblica attrezzata. Lo spazio urbano si svilupperà avendo come quinta scenografica l’architettura del Buon Pastore, fungendo da cerniera pedonale e sociale tra l’abitato di Bravetta e l’area naturalistica della Valle dei Casali.

Le voci delle istituzioni: “Da simbolo di abbandono a bene comune”

Soddisfazione per la conclusione dell’opera è stata espressa dai vertici capitolini e municipali.

«Riconsegniamo la prima opera pubblica prevista nell’area, dimostrando come la rigenerazione urbana possa tradursi in opportunità concrete — ha evidenziato l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia —. Un luogo che per anni ha rappresentato una criticità per la città viene oggi restituito alla collettività con una funzione educativa fondamentale, rafforzando la presenza dei servizi e migliorando la vivibilità del quartiere».

Gli fa eco il Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti: «Dopo anni di incuria, l’asse Bravetta-Pisana beneficia di un piano di investimenti senza precedenti. L’avvio delle attività del polo scolastico a settembre rappresenta una risposta attesa dalle famiglie del territorio, frutto di un lavoro corale tra assessorato, Municipio e soggetti attuatori per restituire spazi di comunità ai cittadini».

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