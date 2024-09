Adolfo Angelosanto è il nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Roma

Il colonnello Adolfo Angelosanto, 45 anni, romano, sposato e padre di due figli, ha assunto il comando del reparto operativo dei Carabinieri di Roma. Angelosanto, figura di spicco nell’Arma, proviene dall’Ufficio Criminalità Organizzata, Eversione e Terrorismo del Comando Generale, dove ha lavorato intensamente sui temi del terrorismo e dell’eversione.

Ha anche partecipato attivamente ai lavori del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo presso il Ministero dell’Interno. Succede al colonnello Marco Aquilio, ora comandante del Comando Provinciale di Venezia.

Con una solida formazione militare alle spalle, avendo frequentato l’Accademia di Modena e la Scuola di Applicazione di Roma, il colonnello Angelosanto ha iniziato la sua carriera nel battaglione carabinieri “Campania” di Napoli.

Tra le esperienze che segnano il suo curriculum, spicca la partecipazione alla missione internazionale “Antica Babilonia” in Iraq, dopo l’attentato del 12 novembre 2003.

Nel corso della sua carriera, ha prestato servizio in diverse aree strategiche, tra cui il Nucleo Operativo e Radiomobile di Catanzaro, le compagnie di Villa San Giovanni e Rende, per poi assumere ruoli di comando nel Nucleo Investigativo di Catania e Napoli, nonché in una sezione del Nucleo Investigativo di Roma.

Con un curriculum di altissimo profilo, il colonnello Angelosanto si prepara a guidare il reparto operativo della Capitale con competenza e dedizione.

