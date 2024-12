Affitti alle stelle, arriva il sostegno della Regione Lazio: 18 milioni per i più in difficoltà

Roma è diventata una città sempre più inaccessibile per chi cerca casa. Il caro affitti pesa come un macigno su studenti, lavoratori e famiglie, spingendo molti a fare i conti con scelte impossibili.

Ma ora, un aiuto concreto arriva dalla Regione Lazio, che ha deciso di stanziare 18 milioni di euro per affrontare l’emergenza.

Una capitale in difficoltà

Chi vive a Roma conosce bene il problema. Tra affitti brevi, che spopolano nei quartieri centrali, e una domanda sempre più alta di abitazioni, i prezzi degli affitti sono saliti alle stelle.

Il risultato? Secondo il report del Sole 24 Ore, Roma è al 107° posto in Italia per la sostenibilità degli affitti rispetto ai redditi medi: una maglia nera che racconta di una città dove un appartamento in affitto incide sui bilanci familiari quasi quattro volte di più rispetto alla media nazionale.

Il peso economico si fa sentire soprattutto sulle fasce più deboli, ma la crisi non risparmia nemmeno chi ha un lavoro stabile. Le difficoltà non riguardano solo il centro: anche in zone periferiche, trovare un alloggio a prezzi accessibili è sempre più raro.

L’intervento della Regione Lazio

Davanti a questa situazione critica, la Regione Lazio ha deciso di agire. Con un piano da 18 milioni di euro, di cui il 50% destinato ai residenti della Capitale, l’amministrazione Rocca punta a dare una boccata d’ossigeno alle famiglie più in difficoltà.

Chi ne ha diritto potrà ricevere un contributo che copre fino al 40% dell’affitto annuo, con un tetto massimo di 2.000 euro per persona. Una misura pensata per restituire dignità e serenità a chi fatica ogni mese a pagare il canone.

“Abbiamo provveduto a stanziare ulteriori 10 milioni e 400mila euro, a integrazione degli 8 milioni e 200mila euro già disponibili per il comune di Roma Capitale.

Diventa così di oltre 18 milioni di euro il sostegno della regione Lazio al pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico” ha fatto sapere l’assessore alle politiche abitative ed alle case popolari Pasquale Ciacciarelli.

“Si tratta – ha precisato l’assessore Cicciarelli – di un provvedimento fortemente atteso dai Comuni del Lazio al quale abbiamo ritenuto doveroso, nel rispetto dei nostri cittadini e amministratori, dare nuova concretizzazione”.

