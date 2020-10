Agostini: “Mes ,Utilizzare fondi UE o a pagare saranno sempre i soliti noti, al fisco”

“Lo scontro sul Mes – dichiara il segretario regionale del Lazio di Articolo Uno, Riccardo Agostini – sta diventando guerriglia politica. Ma prima di chiedere i soldi all’Unione Europea e di ottenerli bisognerebbe essere in grado di spenderli nei tempi e nei modi giusti. Siamo in grado di programmare interventi seri e credibili, di usare gli stanziamenti UE? La risposta è nei numeri: dei Fondi Strutturali Europei spettanti all’Italia (72,4 miliardi) ne abbiamo utilizzati 28,8 in sette anni. Su 3,7 miliardi per la digitalizzazione ci informa Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale, ne abbiamo utilizzati il 15% Dati impietosi, che spiegano meglio di tutto perché si è in difficoltà e in ritardo sullo smart working o perché una scuola su tre non è in grado di assicurare la didattica a distanza.”

“Prepariamoci – conclude Agostini – meglio e bene, altrimenti saremo sempre i pulcinella d’Europa e a pagare saranno sempre i soliti noti, al fisco”.