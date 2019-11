Al Teatro Arciliuto “FestivalMente FM – Onde Cerebrali – The Art of Mixing”

Curarsi in Cucina? Sì con la “COOKING THERAPY, specialmente se ECOSOSTENIBILE…

Fare terapia in cucina? Se ne parla molto, occuparsi della preparazione del cibo per la famiglia, per se stessi o per gli amici, coltivarne la qualità, praticare una corretta alimentazione, significa ben più che seguire una semplice dieta. Come ci spiega la Professoressa Barbara Volpi, (La Sapienza- Roma) la cura del cibo rappresenta anche un percorso riabilitativo molto efficace per superare un momento di disagio psicologico e così “prendersi cura” del proprio sé, superare tensioni e stress.

Come le altre Terapie promosse da FM, utili al superamento di un disagio psichico – danza, teatro, musica, arte, comicità, ecc. – la Cooking Therapy è un approccio piacevole ed efficace, un’occasione per affrontare il tema scottante di un’alimentazione che sia “ECOSOSTENIBILE”, cioè compatibile con una pratica alimentare non inquinante e rispettosa della salvaguardia del nostro Pianeta. FestivalMente 2019, che si terrà sabato 30 novembre presso il Teatro Arciliuto di Roma, introdurrà l’argomento con il suo solito stile, allargando lo sguardo dal momento soggettivo a quello collettivo: soprattutto nei paesi più ricchi difatti, i vizi consumistici alimentari producono effetti inquinanti evitabili.

Oltre alla Cooking Therapy, il programma di FestivalMente, VI Edizione 2019, è intenso e molto ricco è il cast: inizio alle 15:45 con una pomeridiana di Film premiati ai due Festival gemellati con FM, Lo Spiraglio Film Festival e Il Mediterraneo Video Festival, poi le altre terapie – curarsi con la scrittura, con la musica, co la comico-terapia – e , seguendo il fil rouge dell’Art of Mixing, ancora cinema con Italo Moscati che racconta Sergio Leone e, dopo la cena conviviale, <BLITZ o CLIPS > Introdotto dal Dr. Giulio Marasca: <Emmanuel Gallot-Lavallée, Guru filosofico ed ideatore di ANGELI SCADUTI>. Per Musica e Taumaturgia: Grazia Di Michele: Cantautrice in veste di Terapista, e poi a chiudere, momenti emozionanti con i live di Ernesto Bassignano e Luciano D’Abbruzzo.

Arrivata alla 6° Edizione, FM nasce dalla nostra pluriennale esperienza professionale, dalla consapevolezza di quanto, ancora oggi, sia difficile parlare di normalità e disagio in tema di Salute e Benessere Mentale. In sintesi, nel 2013, Tony Shargool e Giorgio Mazzerelli, rispettivamente Creative Multimedia Producer ed esperto di Comunicazione nell’area della Salute Mentale, individuati i dati e numeri del “disagio generale” che affligge ancora oggi il 38, 20% degli europei (165 milioni su circa 600 milioni di abitanti) pensarono ad un modo per diffondere le molte ‘TERAPIE SOFT’, spettacolarizzandole e concentrandole in uno show-window. Nacque il Festival “FM- ONDE CEREBRALI”, i cui contenuti sono Psicoterapie e Spettacolo a 360° gradi: THE ART OF MIXING, ovvero FestivalMente.

FestivalMente è un progetto per uscire dal recinto della specialistica e condividere in forma di dialogo e spettacolo, i grandi temi filosofici e psico-dinamici che coinvolgono l’identità e la formazione della Persona. Un approccio multi-disciplinare, con finalità divulgative e di ascolto dei bisogni e delle mille ansie dei nostri giorni. FestivalMente è un nuovo modo di comunicare la salute con il coinvolgimento del grande pubblico.

