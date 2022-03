Al via i lavori dell’Osservatorio del Decentramento Amministrativo

Si è svolta questa mattina in Campidoglio la prima riunione dell’Osservatorio del Decentramento, l’organo esecutivo (ri)costituito lo scorso febbraio dal Sindaco Roberto Gualtieri con l’ordinanza 34/2022, incaricato di programmare e dare concreta attuazione agli interventi di valorizzazione dei Municipi, a partire dalla revisione del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale che risale al 1999.

“Con l’obiettivo di rimettere in moto una macchina bloccata da anni si è tenuta la prima riunione dell’Osservatorio del Decentramento Amministrativo, a cui prendono parte sei Presidenti e sei Direttori di diversa territorialità insieme all’Assessorato e al Dipartimento afferente. Si è condiviso un metodo basato sulla divisione in tre tavoli tematici, rispettivamente sugli aspetti ordinamentali e sul Regolamento degli uffici circoscrizionali, sull’individuazione delle competenze da assegnare ai Municipi, sui meccanismi amministrativi necessari per andare verso il modello della città dei 15 minuti. Essi sono chiamati a elaborare le rispettive proposte entro settembre 2022, quando si prevede di armonizzare i prodotti e di passare ad alcuni incontri di approfondimento, in particolare con la Ragioneria e la Polizia Locale, per giungere entro ottobre alla stesura di un documento organico da sottoporre a Commissioni capitoline e Municipi avviare per il relativo iter istituzionale” commenta Andrea Catarci assessore al Decentramento, Partecipazione e Città dei 15 minuti di Roma Capitale.

Il Tavolo 1 è composto da Massimiliano Umberti (Presidente Municipio IV), Nicola Franco (Presidente Municipio VI) e dai Direttori dei Municipi XII e XV.

Il Tavolo 2 è composto da Francesca del Bello (Presidente Municipio II), Gianluca Lanzi (Presidente Municipio XI) e dai Direttori dei Municipi I e V.

Il Tavolo 3 è composto da Francesco Laddaga (Presidente Municipio VII), Titti di Salvo (Presidente Municipio IX) e dai Direttori dei Municipi III e X.