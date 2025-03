Al via l’Osservatorio per la Disabilità

A Roma Capitale si è insediato per la prima volta l’Osservatorio per la disabilità, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri.

A farne parte le consulte cittadine e municipali, i rappresentanti delle federazioni di associazioni delle persone con disabilità, delle aziende sanitarie locali della Capitale, delle organizzazioni sindacali, di ogni centrale cooperativa e del Forum del Terzo settore del Lazio.

L’Osservatorio – che nasce richiamando i principi della Convenzione Onu del 2006 e istituito da una delibera dell’Assemblea capitolina presieduta dalla Presidente Svetlana Celli nel 2023 – ha come obiettivo quello di creare una collaborazione più ampia possibile per pianificare al meglio il programma di azione capitolino legato alla promozione dei diritti e all’inclusione delle persone con disabilità in ogni contesto cittadino.

“È un grande traguardo, l’Osservatorio svolgerà un ruolo fondamentale. Dovrà fornire un supporto sia tecnico che scientifico ma anche una capacità di visione, indispensabili per mettere al centro della nostra azione i diritti e le politiche di inclusione in materia di disabilità.

Sarà un organismo che affiancherà le consulte e si sommerà al lavoro già prezioso che svolgono consiglio comunale e municipi. Coniugare la rappresentanza con la rappresentatività è la sfida da vincere per dare risposte sempre più adeguate ai bisogni territoriali in base alle necessità concrete delle persone”. È quanto dichiara il Sindaco Roberto Gualtieri.

Alla prima seduta erano presenti, oltre all’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, anche il Presidente dell’Associazione Paraplegici Roma e Lazio Pietro Vittorio Barbieri, la Vice Direttrice Generale Vicaria di Roma Capitale Pierpaola D’Alessandro, la Presidente della Commissione comunale alle Politiche Sociali Nella Converti, e le consigliere capitoline Valeria Baglio, Erica Battaglia e Tiziana Biolghini.

