Aldo Moro: Mattarella depone una corona in via Caetani

Il Capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona in via Caetani, a Roma, per l’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br. Con lui i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana.

Le massime autorità si sono recate al Senato per la Cerimonia del Giorno della memoria per le vittime di terrorismo e stragi.

Il 9 Maggio è “una data che ha segnato la memoria e la coscienza della Nazione”, scrive la premier Meloni, ricordando oltre a quello di Moro gli omicidi di Peppino Impastato e Rosario Livatino.



