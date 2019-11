Alla Traccia nuove enodegustazioni con l’associazione Polvere di Stelle

Venerdì 22 novembre 2019 riprendono presso l’associazione culturale La Traccia, via Tor de’ Schiavi 222, le degustazioni di vini di alto pregio: questa volta abbiamo scelto i vini della Cantina Cardèto, località Sferrocavallo, Orvieto.

Grazie alla preziosa collaborazione di Maria Chiara ed Enzo Morino, titolari dell’Enoteca Cardèto in via Tor Vergata 10, e con Gabriele Mannoni, abbiamo, in tempo di record, organizzato una degustazione di 3 vini più una vendemmia tardiva.

Il primo vino sarà il bianco Febeo, un blend di uve, molto fruttato ed elegante che sarà trionfalmente accompagnato da ben 6 antipasti della Macelleria-Norcineria Menichetti, via dei Sette Martiri 96, Orvieto Scalo.

Il secondo vino sarà l’Arciato, Cabernet Sauvignon intrigante, che accompagnerà le losanghe al sugo bianco di cinghiale.

Il terzo vino sarà il Nero della Greca, sangiovese in purezza ben strutturato per competere con le costatine di maiale al sugo rosso.

La vendemmia tardiva, Armida, sarà degnamente abbinata ai dolci secchi, con i quali i commensali potranno simpaticamente intrattenersi fino a notte fonda.

Anna Onori, Henos Palmisano