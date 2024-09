“Ama il tuo quartiere” 14 e 15 settembre

Sabato 14 e domenica 15 settembre torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questo fine settimana sono coinvolti i Municipi I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. L’iniziativa è un’occazione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito i giorni e le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio.

Municipio I – 14 settembre

Piazza Vittorio

Legno, Ingombranti. Metalli, RAEE

Municipio II – 15 settembre

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio IV – 15 settembre

Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato)

Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

Municipio V – 14 settembre

Piazzale Pino Pascali

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) e sfalci e potature.

Munivipio VI

14 settembre

Via del Fuoco Sacro

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

15 settembre

Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni)

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Via Francesco Caltagirone (area parcheggio)

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico)

Municipio VIII – 15 settembre

Via Benedetto Croce

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE

(tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi,

farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio IX – 14 settembre

Trigoria – Via Guglielmo Guasta – (area Parcheggio)

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature.

Municipio X – 15 settembre

Via Erminio Macario

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XI – 14 settembre

Lungotevere della Magliana

(civici 110-132 – area parcheggio)

Via Frattini (100 mt prima di Via Lenin)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio XII – 15 settembre

Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIII – 14 settembre

Via Vezio Crisafulli (angolo Via Luca Passi – Val Cannuta)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature.

Municipio XIV – 15 settembre

Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Via Ruggero Orlando

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

Municipio XV – 14 settembre

Via di Grottarossa area mercato

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature

In occasione delle raccolte gratuite di rifiuti ingombranti e RAEE i cittadini che vogliono disfarsi di alcuni beni usati, ma ancora riutilizzabili possono recarsi presso alcune delle postazioni di volta in volta allestite da AMA nei Municipi.

