“Ama il tuo quartiere” 19 aprile

Sabato 19 aprile nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi IV, VIII, IX, X, XII e XIII. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Inoltre, nelle postazioni e in alcuni centri di raccolta, sarà possibile conferire anche abiti usati (stesse modalità di conferimento dei cassonetti gialli stradali).

Di seguito le postazioni di raccolta attive sabato in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio IV

– Via Attilio Benigni (area parcheggio)

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio VIII

– Via Ostiense (parcheggio Ponte Settimia Spizzichino)

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio IX

– Trigoria, via Guglielmo Guasta (area parcheggio)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio X

– Via Castello Tesino (retro distributore)

– Via dell’Idroscalo (angolo via Ebridi)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio XII

– Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio XIII

– Via Vezio Crisafulli

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

