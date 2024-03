Ambiente, M5S Roma – Civica Raggi: “Potature alberi finanziate con accordo triennale stipulato da Giunta Raggi”

“Continua la deprimente e patetica campagna mistificatoria sulle potature di Roma Capitale. Quanto riportato stamane su un organo di stampa nazionale non corrisponde, infatti, a realtà. Non siamo noi a dirlo, ma le carte, i documenti e le procedure poste in essere dalla Giunta Raggi ben prima che arrivasse Gualtieri. Siamo noi – e non l’attuale sindaco dem – ad aver bandito l’accordo quadro triennale da 100 milioni di euro per il verde orizzontale – a cui sono stati destinati 48 milioni di euro – e verticale – 60 milioni di euro.

Parlare, dunque, di aumento degli stanziamenti e della capacità di spesa sotto la Giunta Gualtieri non solo è falso, ma anche scorretto e del tutto fuorviante. Le attuali potature erroneamente attribuite a questa Amministrazione sono, in realtà, riconducibili ai notevoli sforzi profusi dalla precedente Giunta e dall’accordo triennale da noi stipulato a suo tempo. Dire la verità, ogni tanto, farebbe onore non solo a chi sta vivendo di rendita del lavoro altrui, ma anche a chi, quotidianamente, dovrebbe – il condizionale, in alcuni casi, è d’obbligo – riportare correttamente la realtà dei fatti ai cittadini”. Le attuali potature erroneamente attribuite a questa Amministrazione sono, in realtà, riconducibili ai notevoli sforzi profusi dalla precedente Giunta e dall’accordo triennale da noi stipulato a suo tempo. Dire la verità, ogni tanto, farebbe onore non solo a chi sta vivendo di rendita del lavoro altrui, ma anche a chi, quotidianamente, dovrebbe – il condizionale, in alcuni casi, è d’obbligo – riportare correttamente la realtà dei fatti ai cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi.

