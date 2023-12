Amnesty International, celebra in Campidoglio il 75° anniversario dei diritti umani

Amnesty International Italia ha celebrato oggi (Lunedì 4 Dicembre 2023) il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, che ricorrerà domenica 10 dicembre, presso il Campidoglio, riunendo 250 studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie della l.C. Via delle Carine di Roma.

L’evento si è svolto presso la sala della Protomoteca, con la partecipazione di Claudia Pratelli, assessora con delega alla scuola, formazione e lavoro, che ha parlato ai ragazzi e alle ragazze presenti, rispondendo alle loro domande sul futuro dei diritti umani nel nostro paese.

A seguire, gli studenti e le studentesse hanno realizzato un flash mob sulla scalinata del Vignola, di fronte alla Protomoteca, scendendo le scale con dei cartelli con su scritto l’articolo 1 della Dichiarazione “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” e uno striscione con la scritta “Dichiarazione universale dei diritti umani”.

II percorso che Amnesty International Italia porta avanti ormai da moltissimi anni con le scuole mira a educare i giovani e le generazioni del futuro sul tema della difesa dei diritti umani.

La giornata di oggi è stata un’occasione in più per trasmettere agli studenti e alle studenti presenti un messaggio lungimirante sull’importanza e la centralità dei diritti umani per gli anni a venire.

Durante l’evento, nel quale hanno preso la parola l’assessora Pratelli e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, l’attrice Jenny De Nucci ha letto alcuni articoli della Dichiarazione e Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, ha premiato i vincitori dell’hackathon “Effetto Farfalla”, dedicato alla memoria di Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia dal 2014 al 2021.

L’iniziativa ha coinvolto 25 partecipanti nell’ideazione di una campagna sociale contro la discriminazione online.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di contrastare l’hate speech e promuovere un uso responsabile della comunicazione digitale, seguendo la visione di Rufini nel promuovere e difendere i diritti umani.

La Dichiarazione universale dei diritti umani, nata dopo le due guerre mondiali il 10 dicembre del 1948, rappresenta fiducia e ispirazione. A distanza di 75 anni la Dichiarazione continua a essere una fonte di speranza e di lotta positiva contro le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.

“In occasione del suo 75° anniversario e in un contesto di sfide globali, guardiamo al futuro immaginando una Dichiarazione del 2048 costruita collettivamente da molte voci.

Oggi celebriamo coloro che hanno utilizzato la Dichiarazione per lottare per la libertà, l’indipendenza, l’uguaglianza e la giustizia di genere, contribuendo a plasmare un mondo di grande dignità per tutti e tutte” , ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Tra le tante iniziative in programma, domenica 10 dicembre Amnesty International Italia illuminerà di giallo alcuni dei monumenti italiani più importanti, proiettando una scritta celebrativa del 75° anniversario della Dichiarazione.

A Roma, la proiezione sarà sul Colosseo, a partire dalle ore 18 fino alle 21.