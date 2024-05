Anche l’Assemblea capitolina correrà alla Race for the cure

Una squadra dell’Assemblea capitolina, capitanata dalla presidente Svetlana Celli, parteciperà Domenica alla 25^ edizione della Race for the cure. Consigliere e consiglieri delle diverse forze politiche, supportati anche da dipendenti capitolini, saranno ai nastri di partenza della corsa in rosa al Circo Massimo.

Tutti insieme correranno per affiancare e promuovere la missione della Race for the cure, promossa da Komen Italia.

“Ringrazio le consigliere e i consiglieri che hanno dato la propria disponibilità. Per una volta, senza distinzioni di partito, uniremo le forze per sostenere la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori al seno.

E’ importante sensibilizzare sempre di più a fare prevenzione.

Anche noi correremo per vincere questa grande battaglia insieme a Komen Italia, un dovere morale da realizzare con azioni concrete”, afferma la presidente Svetlana Celli.

Questa mattina, in Aula Giulio Cesare, sono state consegnate ufficialmente le magliette di gara ai componenti della squadra capitolina.



