ANCI, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali ribadisce il ruolo dei municipi

Questa mattina (13 novembre), nella Sala Consiliare del Comune di Bologna, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali dell’ANCI, presieduta dal Coordinatore Nazionale Giulio Tantillo (Palermo) e dai Vice Coordinatori Svetlana Celli (Roma), Caterina Manca (Bologna), Francesco Panteca (Trieste) e Marco Ciorba (Viterbo).

L’incontro ha posto al centro del dibattito il rafforzamento della centralità dei consigli comunali italiani.

“È fondamentale garantire piena dignità agli organi elettivi anche all’interno dell’Assemblea annuale di ANCI”, ha sottolineato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. “I consigli comunali sono organi di massima rappresentanza democratica dei cittadini e di vicinanza ai territori. Meritano rispetto e considerazione istituzionale nel complessivo dibattito sul futuro degli enti locali”.

Durante la riunione è stato sottoscritto un accordo nazionale per la pace, che impegna i Consigli Comunali di tutta Italia a promuovere azioni e progetti coordinati per pace, solidarietà e integrazione, con il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

“Questa Conferenza ha acquisito centralità all’interno dell’ANCI, come dimostra la grande partecipazione dei presidenti provenienti da tutta Italia. Oggi siamo a Bologna per affermare un principio universale: la pace”, ha dichiarato il Coordinatore Giulio Tantillo.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre costituiti i gruppi di lavoro incaricati di sviluppare iniziative concrete legate agli obiettivi della Conferenza, attività che negli ultimi anni sono state rilanciate e rafforzate.

La riunione ha infine ribadito la necessità di un riconoscimento istituzionale pieno dei Consigli Comunali, organi di massima rappresentanza elettiva, chiamati a svolgere una funzione di raccordo, ascolto dei cittadini e presenza attiva sul territorio.

È stato confermato l’impegno a rafforzarne la missione istituzionale, anche attraverso proposte di modifica della normativa nazionale e del TUEL, indispensabile per garantire un’amministrazione locale efficiente e democratica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.