Animali, avviato iter legge regionale su sepoltura congiunta con proprietari

I nostri amici animali ci offrono affetto incondizionato e sono nostri compagni di vita fidati, per questo motivo abbiamo sempre creduto che al momento della loro scomparsa meritassero un gesto d’amore, volto alla loro sepoltura insieme a noi con i quali abbiamo condiviso momenti importanti della nostra esistenza. Già nel 2019 avevamo presentato come Fratelli d’Italia due proposte di delibera comunali e una proposta di legge regionale, sia per dare la possibilità di essere sepolti insieme ai propri animali d’affezione, in quanto molte persone sentono la necessità di averli accanto anche nel momento della loro dipartita, sia per la creazione di cimiteri comunali per animali nella nostra Regione. Ora in Regione Lazio è partito l’iter per la tumulazione congiunta uomo-animale, motivo per cui auspichiamo che anche la Giunta Raggi proceda sulla stessa linea, anche attraverso l’ausilio di esperienze che potranno portare le associazioni animaliste operanti sul territorio. Su questo aspetto già la Regione Lombardia è intervenuta con una specifica norma. Inoltre, la proposta di legge prevede di destinare dei fondi ai Comuni per la realizzazione dei cimiteri destinati agli animali d’affezione nonché dei contributi economici per favorire le adozioni e aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere le spese veterinarie ed alimentari.

Crediamo fortemente che sia giunto finalmente il momento di approvare proposte di questo tipo, segno di grande civiltà, visto che sia Roma che la Regione Lazio presentano un grande numero di animali domestici verso cui abbiamo l’obbligo morale di presentare iniziative a loro dedicate”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera capogruppo in Regione Lazio e Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.