Anna Teresa Formisano eletta Garante dei Disabili nel Lazio

La fumata bianca è arrivata al termine di un confronto serrato tra i capigruppo in Consiglio regionale. Anna Teresa Formisano, 69 anni, originaria di Cassino, è la nuova Garante regionale per le persone con disabilità.

Un incarico di garanzia che arriva in una fase particolarmente delicata, mentre la Regione Lazio sta investendo risorse consistenti sui servizi per l’autonomia, sul “Dopo di noi” e sulla riduzione delle liste d’attesa.

Chi è Anna Teresa Formisano

Figura apprezzata per la capacità di mediazione e per un profilo trasversale, Formisano porta con sé una lunga esperienza maturata soprattutto nell’ambito del welfare e delle politiche sociali.

In passato ha ricoperto il ruolo di assessora alle Politiche sociali nella giunta guidata da Francesco Storace, distinguendosi per iniziative innovative come l’introduzione dell’ippoterapia all’interno dei servizi del sistema sanitario regionale.

È stata deputata dal 2006 al 2013 nelle fila dell’Unione di Centro e, durante l’esperienza parlamentare, è stata tra le prime promotrici e firmatarie della legge nazionale sul “Dopo di noi”, diventata un punto di riferimento per le famiglie delle persone con disabilità grave.

Dal 2015 ha scelto di lasciare la politica elettiva per dedicarsi a un ruolo più tecnico e gestionale, lavorando presso la Fondazione Santa Lucia, centro di eccellenza nel campo della neuroriabilitazione.

Le priorità del mandato

Nel suo nuovo incarico, il Garante opererà in stretto raccordo con l’assessore regionale alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli, all’interno di un piano che prevede investimenti complessivi per oltre 28 milioni di euro.

Tra le priorità indicate dalla Regione figurano il potenziamento delle case famiglia per disabili adulti, con uno stanziamento di 23 milioni di euro per intervenire sulle liste d’attesa, l’attuazione del nuovo piano regionale sull’autismo e il rafforzamento dei centri polivalenti, finanziati con 5 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo. Centrale anche la definizione delle linee guida sul Budget di salute, per favorire percorsi di cura personalizzati e integrati.

Rocca: “Non lasciare nessuno indietro”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha sottolineato il valore della scelta: «La sua esperienza e la profonda sensibilità verso le fragilità rappresentano un valore aggiunto per l’intera Regione. Con Anna Teresa Formisano rafforziamo un percorso basato sulla dignità e sui diritti delle persone. Non lasciare nessuno indietro per noi non è uno slogan, ma una responsabilità concreta».

