Categorie: Politica Urbanistica e Territorio
Municipi: , , | Quartiere:

Antenna installata sul tetto di un palazzo a Monteverde: esplode la rabbia dei residenti, il Comune verifica i permessi

Il presidente della Commissione Bilancio Marinone: «Subito verifiche sui permessi, se non è in regola va smontata»

Federica Esposito - 5 Agosto 2026

Un gigante d’acciaio spuntato nel giro di poche ore, quasi al riparo da sguardi indiscreti, pronto a spezzare l’orizzonte e il profilo dei palazzi della Capitale.

Il quartiere Monteverde si è svegliato scoperto e furioso di fronte alla comparsa improvvisa di una mastodontica antenna per le telecomunicazioni montata sul lastrico solare dell’edificio al civico 3 di via di Monteverde.

L’installazione lampo del nuovo traliccio ha colto di sorpresa l’intero rione, scatenando la reazione immediata degli abitanti della zona.

In poco tempo si è passati così dal malumore della strada alla carta bollata: nei giorni scorsi è stato infatti depositato un esposto formale indirizzato agli uffici di Roma Capitale, chiedendo di mettere sotto la lente l’intero iter autorizzativo, la compatibilità urbanistico-paesaggistica dell’impianto e l’effettivo rispetto delle soglie di inquinamento elettromagnetico.

«Revoca dei permessi se ci sono irregolarità»

Il conseguente polverone sollevato dal quartiere sono rimbalzati all’istante tra i corridoi di Palazzo Senatorio.

Sulla vicenda è sceso in campo Lorenzo Marinone, Presidente della Commissione Bilancio capitolina e consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Giunta Gualtieri:

«Ho chiesto immediatamente chiarimenti al Dipartimento competente, sollecitando la revoca dell’autorizzazione, qualora non conforme, e la rimozione dell’antenna».

L’obiettivo dell’iniziativa intrapresa dal Campidoglio è quello di dissezionare la documentazione prodotta dalla società d’infrastrutture di rete.

Qualora le verifiche degli uffici dipartimentali dovessero evidenziare vizi procedurali, violazioni dei regolamenti comunali o mancati rispetti delle distanze, scatteranno la revoca in autotutela dei titoli abilitativi e la contestuale ordinanza di smantellamento forzato della struttura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati