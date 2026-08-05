Antenna installata sul tetto di un palazzo a Monteverde: esplode la rabbia dei residenti, il Comune verifica i permessi

Un gigante d’acciaio spuntato nel giro di poche ore, quasi al riparo da sguardi indiscreti, pronto a spezzare l’orizzonte e il profilo dei palazzi della Capitale.

Il quartiere Monteverde si è svegliato scoperto e furioso di fronte alla comparsa improvvisa di una mastodontica antenna per le telecomunicazioni montata sul lastrico solare dell’edificio al civico 3 di via di Monteverde.

L’installazione lampo del nuovo traliccio ha colto di sorpresa l’intero rione, scatenando la reazione immediata degli abitanti della zona.

In poco tempo si è passati così dal malumore della strada alla carta bollata: nei giorni scorsi è stato infatti depositato un esposto formale indirizzato agli uffici di Roma Capitale, chiedendo di mettere sotto la lente l’intero iter autorizzativo, la compatibilità urbanistico-paesaggistica dell’impianto e l’effettivo rispetto delle soglie di inquinamento elettromagnetico.

«Revoca dei permessi se ci sono irregolarità»

Il conseguente polverone sollevato dal quartiere sono rimbalzati all’istante tra i corridoi di Palazzo Senatorio.

Sulla vicenda è sceso in campo Lorenzo Marinone, Presidente della Commissione Bilancio capitolina e consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Giunta Gualtieri:

«Ho chiesto immediatamente chiarimenti al Dipartimento competente, sollecitando la revoca dell’autorizzazione, qualora non conforme, e la rimozione dell’antenna».

L’obiettivo dell’iniziativa intrapresa dal Campidoglio è quello di dissezionare la documentazione prodotta dalla società d’infrastrutture di rete.

Qualora le verifiche degli uffici dipartimentali dovessero evidenziare vizi procedurali, violazioni dei regolamenti comunali o mancati rispetti delle distanze, scatteranno la revoca in autotutela dei titoli abilitativi e la contestuale ordinanza di smantellamento forzato della struttura.

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