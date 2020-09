Aperte le iscrizioni alla World Skierg Sprints

La Concept 2 è sempre all’avanguardia in ambito sportivo per quel che concerne le competizioni virtuali. Da oggi sono aperte le iscrizioni ad una storica manifestazione, la World SkiErg Sprints che si svolge interamente on line, giunta quest’anno alla 12^ edizione e che nel corso del tempo ha raggiunto una grande risonanza internazionale.

L’evento quest’anno acquisisce ancor più rilevanza, visto il particolare periodo susseguente alla pandemia, che limita o impedisce il confronto in un’unica sede di gara degli atleti.

Dal 12 al 15 novembre i partecipanti potranno sfidarsi in una gara di sci virtuale da ogni parte del mondo sulla distanza di 1000 mt., una sfida dove poter scaricare tutte le proprie energie e per dimostrare le proprie capacità nello sci virtuale.

Sarà un fine settimana nel quale potranno cimentarsi, suddivisi per categorie di età, atleti dai 12 agli 80, senza alcuna limitazione, l’importante è utilizzare uno SkiErg della Concept 2 ed inviare i risultati on line per email a info@concept 2.com.

Lo SkiErg riproduce il gesto dello Sci di Fondo, ed è stato sviluppato originariamente come mezzo di allenamento per chi pratica questo sport. Come il suo predecessore l’Indoor Rower, è stato poi adottato da atleti di ogni disciplina come mezzo di allenamento generale. Il gesto tecnico utilizza i principali gruppi muscolari, soprattutto gli arti superiori e dorso ma anche la fascia addominale, glutei e gambe. Porta il potente monitor PM5 che misura con grande precisione ogni bracciata del partecipante.

Si prevede una grandissima partecipazione, nell’ultima edizione sono stati oltre 2000 gli atleti in gara in rappresentanza di 45 diverse nazioni.

La prova è aperta anche agli atleti diversamente abili. I vincitori di ogni categoria saranno premiati con gli ambiti e tradizionali campanacci personalizzati, diventati oggetto del desiderio di ogni partecipante alla manifestazione. Verranno premiati anche i primi tre classificati di ogni categoria.

Nove le categorie in gara che suddivide gli atleti a seconda dell’età:

12 and under

13-18

19-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+