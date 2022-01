Arcamone-Fiorucci (X Municipio): Grave lo spostamento del Centro Paraplegici di Ostia. Subito commissioni congiunte

“Lo spostamento del CPO Centro Paraplegici di Ostia del quale è stata diffusa notizia negli scorsi giorni, crea non pochi problemi all’utenza e ci preoccupa notevolmente”.

Così le Presidenti delle commissioni Pari opportunità e Politiche sociali e abitative in una nota congiunta.

“Ci uniamo con forza alle proteste dell’utenza e all’azione già avviata dal Presidente Falconi. – ‘È impensabile chiedere a chi ha disabilità di vario genere di raggiungere la nuova struttura ad Acilia’ -, queste le sue parole, alle quali si uniscono senza esitazione la Presidente della Commissione Politiche sociali, Mirella Arcamone, e la presidente della commissione Pari opportunità Silvia Fiorucci.

“Abbiamo – prosegue la nota – immediatamente deciso di convocare una commissione congiunta urgente la prossima settimana. Saranno invitati anche gli organi competenti, i diversi soggetti coinvolti per trovare una soluzione adeguata a favore dei cittadini. Non ignoriamo le necessità di posti letto che hanno portato a tale decisione, ma non riteniamo che questo possa ricadere in maniera così penalizzante su persone con fragilità che hanno nel CPO e nella sua collocazione da sempre un punto di riferimento accessibile e facilmente raggiungibile. È necessario trovare una soluzione condivisa che vada incontro alle attese dei cittadini con disabilità messi dalla decisione della Asl in una situazione di grave disagio”.