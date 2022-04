Area ex mercato in via Locorotondo, Quarticciolo, attendendo un’idea

Ho ripreso l’articolo pubblicato su Abitare A Roma del 8 giugno 2017, che riportava: ”Questa mattina, 8 giugno 2017, squadre specializzate dell’Ama, su richiesta del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, hanno ripulito l’area dell’ex mercato in via Locorotondo, al Quarticciolo. L’operazione, iniziata ieri, ha comportato interventi di rimozione rifiuti e di diserbo meccanico. Sono stati impegnati 4 operatori, con l’ausilio di decespugliatori e di 1 autocarro con braccio a ragno, che hanno rimosso circa 50 metri cubi di materiali vari, tra cui sfalci, potature, inerti”.

Sono passato oggi pomeriggio sul …luogo del delitto e ho scattato due foto: che squallore che degrado!

Sig. Presidente Caliste, Signori assessori competenti, l’area su cui sorgeva il mercato rionale di via Locorotondo è di competenza del V Municipio. Che destinazione d’uso ha?

Ricordo che un’idea del 2019, non è arrivata al “panettone”. Dario Pulcini, allora Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, ripensò ai mercati contadini nel sabato mattina.

A Tor Tre Teste, in un’area privata di via Viscogliosi, tutti i sabati mattina dei “produttori indipendenti” gestiscono un mercato alimentare. Il venerdi mattina gli stessi sono nell’area dell’ex parcheggio di scambio a viale Giovanni Battista Valente.

Sempre a Tor Tre Teste, in via Davide Campari, il venerdi mattina c’è il tradizionale mercato alimentari e non.

Per ora a via Locorotondo c’è una vecchia targa che ricorda il vecchio mercato.

Attendiamo fiduciosi un’idea politica che ripristini e dia nuova vita tutta l’area dismessa da tempo.