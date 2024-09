Aree ludiche e fitness, ok all’appalto da 2 milioni

Entra nella fase operativa, dopo il completamento delle progettazioni e delle conferenze dei servizi svolte dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, l’appalto da 2 milioni di euro con il quale è stata finanziata la realizzazione di 7 progetti di riqualificazione di aree ludiche e fitness in altrettanti parchi della città.

Il primo cantiere che prende avvio è quello della completa riqualificazione dell’area ludica e dell’area fitness nel Parco di Tormarancia AFA2 nel municipio VIII. Il progetto di ristrutturazione dell’area ludica prevede l’allestimento di una struttura con due torri comunicanti e scivolo, una struttura a castello con scivolo e rete di arrampicata, un tappeto elastico, un dondolo a molle a forma di nave, un’altalena tripla con cestone inclusivo e un’altalena per i più piccoli con seggiolini a gabbia.

L’area sportiva sarà equipaggiata con una struttura per calisthenics, una postazione multiattività con attrezzi per allenamento braccia e cyclette, un’ellittica, una panca piana e una panca inclinata. La durata dei lavori sarà di circa due mesi.

I cantieri che seguiranno riguarderanno la riqualificazione dell’area ludica a Piazza Santa Maria Consolatrice (Mun. IV) e dell’area ludica e della pista di pattinaggio nel Parco Nemorense (Mun. II). Gli altri interventi previsti riguardano la ristrutturazione dell’area ludica del Parco degli Scipioni (Mun. I), le riqualificazioni dell’area ludica e dei campi polivalenti al Parco Labia (Mun. III), dell’area giochi e del campo di mini basket e dell’area ludica e fitness a Villa Lazzaroni (Mun. VII).

“Grazie alle risorse di questo appalto possono avviarsi i cantieri per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree ludiche e fitness molto attesi. Grazie al lavoro di progettazione del Dipartimento Tutela Ambientale sono state riqualificate o allestite ex novo 96 aree ludiche in tutti i municipi dalla fine del 2021 ad oggi. Tra gli interventi in corso e di prossimo avvio anche le ristrutturazioni dei playground a Dragoncello (Mun. X) e al Parco Meda (Mun. IV).

Prosegue serrato il nostro lavoro poiché siamo convinti che gli interventi di realizzazione e riqualificazione delle aree gioco e fitness contribuiscano in modo importante a rendere più accoglienti e attrattivi parchi e giardini della città per i bambini e per tutti coloro che praticano attività fisica all’aperto” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti.

