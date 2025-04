Areti, nuovo piano da 10 milioni per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica a Roma

Un piano ambizioso da 10 milioni di euro per far splendere Roma come non mai, in vista del Giubileo. È questa la nuova sfida lanciata da Areti, società del Gruppo Acea, che ha annunciato un intervento a tappeto sulla rete di illuminazione pubblica della Capitale.

L’obiettivo? Rendere Roma più sicura, efficiente e accogliente, dalla periferia al cuore monumentale della città.

Dopo l’investimento da 65 milioni di euro nel 2023, parte ora il secondo grande piano di modernizzazione. Una vera e propria “operazione luce” che interesserà piazze storiche, marciapiedi, incroci strategici e ben 17 stazioni ferroviarie e metropolitane.

Dalla storia alla contemporaneità: Roma si illumina di futuro

Le strade coinvolte raccontano secoli di storia, ma guardano al futuro: Piazza Grazioli, Via del Cardello, Piazza di San Giovanni in Laterano, Via della Lungara, Borgo Sant’Angelo, Piazza d’Aracoeli, solo per citarne alcune. Ogni punto luce che verrà installato o migliorato porterà con sé un pezzo di rinascita urbana, in nome dell’efficienza e della sicurezza.

Nel dettaglio, Areti potenzierà la qualità della luce in aree nevralgiche come il Lungotevere, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, e Via Giolitti, fino alle zone più periferiche.

Gli interventi toccheranno anche le aree limitrofe alla Basilica di Santa Maria Maggiore, contribuendo a migliorare l’esperienza di cittadini e pellegrini.

Le stazioni cambiano volto

Il piano si estende anche al sistema di trasporto: 17 stazioni tra metro e ferrovie regionali saranno dotate di nuova illuminazione, garantendo un salto di qualità per sicurezza e accessibilità.

Da Anagnina a Laurentina, da Finocchio a Circo Massimo, fino alle fermate meno centrali come Vitinia, Ottavia, Centro Rai e Stella Polare: ogni angolo di Roma potrà contare su un’illuminazione moderna e sostenibile.

Monumenti sotto una nuova luce

Ma non finisce qui. Tra gli interventi previsti spiccano anche due importanti progetti di illuminazione artistica: uno per il Tempio di Minerva Medica su via Giolitti, e l’altro per Porta Maggiore, tra i più straordinari accessi monumentali alla città. Un modo per celebrare la grande bellezza di Roma valorizzandola anche dopo il tramonto.

Il futuro di Areti (e dell’illuminazione romana)

Il piano potrebbe essere l’ultimo firmato da Areti, almeno per quanto riguarda la gestione della rete di illuminazione pubblica.

Già da settembre 2023, infatti, nell’ambito di un accordo transattivo tra Campidoglio e la società per un debito di 100 milioni di euro, si parlava di risoluzione consensuale del contratto. Entro fine 2024, Roma Capitale dovrà indire una nuova gara pubblica per affidare il servizio.

Con oltre 205 mila punti luce da gestire su un’area vasta quanto otto grandi città italiane messe insieme, Roma ha davanti a sé una sfida epocale. Ma con questo piano da 10 milioni di euro, la Capitale sembra pronta a farsi trovare luminosa e accogliente nel momento in cui gli occhi del mondo si poseranno su di lei.

