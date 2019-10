Asilo nido Platani, quel muro che desta allarme

Alcuni residenti in via Tor de Schiavi ci hanno segnalato di aver notato delle anomalie ad un muro perimetrale dell’Asilo Nido Platani, dove da anni c’è un puntellamento con travetti di legno messi a sostegno di una parete in blocchetti di tufo, realizzata al momento della costruzione del Nido.

Siamo andati ad accertarci di quanto segnalato e, pur senza lasciarci andare a conclusioni catastrofiche in quanto non siamo tecnici, abbiamo constatato che in effetti i travetti in legno posizionati molti anni fa, sono secchi e la parete alta una decina di metri con alla sua sommità anche il locale della caldaia di riscaldamento, presenta vistose crepe e nella parte inferiore sembra addirittura spingere verso la grossa tubatura al cui interno passa il metano che alimenta il riscaldamento.

Passeremo queste segnalazioni al V municipio affinché i loro tecnici accertino le segnalazioni da noi ricevute al fine, qualora ne riscontrassero la necessità, di mettere in sicurezza, e in via definitiva, la parete in tufo che qualora cedesse causerebbe non pochi danni e conseguenze.

Abbiamo recentemente letto in un comunicato degli assessori alla scuola e all’ambiente di monitoraggi che il Municipio starebbe portando avanti negli asili nido e nei plessi scolastici in generale, al fine di programmare sia la manutenzione del verde che la messa in sicurezza delle strutture, bene, con questo articolo intendiamo agevolarli. Alla salute e all’incolumità dei bambini ci teniamo.