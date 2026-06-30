Assemblea Generale del Quartiere del CdQ Largo Beltramelli

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L’Assemblea Generale annuale del “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” è convocata presso la sala Polverari della parrocchia di San Romano Martire, con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81A, alle 6.00 del 13 luglio 2026 in prima convocazione e alle ore 17.15 del 14 luglio 2026 in seconda convocazione.

Questo l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente.

2) Approvazione nuovo Statuto e sua registrazione all’Agenzia delle Entrate.

3) Approvazione bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026.

4) Approvazione relazione sulle attività del 2025 e di quelle del 2026.

5) Varie ed eventuali.

Si raccomanda la massima partecipazione di persona o per delega (max 3). All’assemblea possono partecipare i cittadini e i soci del quartiere.

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