Atac,Federico Rocca (Fdi): “Aumenta costo del biglietto, ma nessuna iniziativa per colpire chi non paga”

“Facile prendersela sempre con le persone che fanno il proprio dovere, in questo caso con chi paga il biglietto, perché l’aumento del costo del ticket giornaliero a 2 € colpirà solamente loro.

Peccato che Atac non abbia minimamente contezza dei numeri di chi non paga il biglietto per la Metro e gli autobus, visto che i controlli a campione sono veramente irrisori rispetto al numero di passeggeri.

Sappiano benissimo che il problema esiste e rappresenta un grande danno economico per l’azienda. Se l’Atac ha bisogno di soldi, intanto iniziasse a dotarsi di strumenti utili sia per far pagare il biglietto a tutti, sia per incassare le somme delle sanzioni elevate.

Perché è troppo facile aumentare il costo del biglietto e scaricare tutto sugli utenti onesti.

Altro discorso la dotazione del fondo nazionale del TPL per Roma che sicuramente andrebbe rivisto. Peccato però che, come spesso accade, il centrosinistra se ne ricordi solo quando è all’opposizione poiché nei dieci anni trascorsi al Governo nazionale e regionale non c’è traccia di una loro iniziativa in tal senso.

Del resto loro sono campioni nel chiedere ad altri di fare quello che loro non sono stati in grado di fare quando hanno governato. Troppo comodo direi.

Così in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.

