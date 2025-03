Atti Casa Comunale, cambia la durata del deposito

Cambia la durata del deposito degli atti presso la casa comunale che passa a due anni, salvo per gli atti giudiziari.

La Deliberazione n. 494 del 10/12/2024 ha modificato l’articolo 4 comma 2 del vigente Regolamento sul funzionamento della Casa Comunale, riducendo da 10 a 2 il tempo massimo di deposito.

Trascorso tale periodo i cittadini/contribuenti interessati al ritiro potranno richiedere copia dell’atto direttamente presso la sede (o telematicamente attraverso la piattaforma SEND, attualmente in via di attivazione) dell’ente che ha redatto l’atto (Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di Commercio) per ritirare l’atto non ricevuto.

Rimane invariato il periodo di deposito per gli atti giudiziari, 10 anni.

