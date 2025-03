Avviata la fase d’indagine di Via degli Angeli

«A seguito delle attività ispettive del sottosuolo è stato disposto il transennamento su via degli Angeli. Escluso l’interessamento delle condotte idriche e fognarie la Direzione tecnica municipale ha disposto la verifica delle proprie infrastrutture procedendo con gli scavi d’indagine sulla condotta delle acque meteoriche».

Lo dichiarano in una nota il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessora ai Lavori Pubblici Maura Lostia

«Dai primi rilievi effettuati – prosegue la nota – si è riscontrato un problema sull’impianto che si innesta su una condotta posta a quasi 8 metri sotto il livello stradale. Contestualmente si stanno acquisendo, dalle aziende dei pubblici servizi, le mappe con i tracciati delle loro infrastrutture al fine di permettere alla direzione tecnica del Municipio di progettare eventuali ulteriori sondaggi, l’intervento per una nuova condotta delle meteoriche e il contestuale consolidamento del sottosuolo. Grazie a queste attività ispettive abbiamo mappato una ulteriore porzione di territorio e soprattutto un potenziale pericolo per le persone».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.