Avvio riqualificazione arborea via dei Primati Sportivi

Il Dipartimento di Tutela Ambientale ha avviato i lavori di riqualificazione arborea lungo viale dei Primati Sportivi.

La strada subirà un generale incremento del patrimonio arboreo, con contestuale rinnovo del filare alberato esistente.

In particolare, sono in corso i lavori di abbattimento di 66 robinie ormai giunte a fine ciclo, che verranno completamente sostituite.

Inoltre, verranno effettuate operazioni di rimozione di vecchie ceppaie, destinate ad essere sostituite con nuovi impianti.

Il programma dei lavori prevede che parte delle messe a dimora verranno eseguite nelle prossime settimane, mentre i restanti interventi saranno effettuati in autunno, quando saranno disponibili nuovi ulteriori alberi.

Al termine delle operazioni l’alberata risulterà composta da 5 esemplari consecutivi di paulonia intercalati da 2 esemplari di cipresso femminile, dotato di una chioma aperta e in grado di rimanere in vegetazione anche in inverno.

Obiettivo degli interventi: rafforzare la rete arborea della capitale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e al tempo stesso tutelare la salute dell’intera collettività.

