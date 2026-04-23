Bastogi, il piano di rinascita entra nel vivo: 9 milioni di euro per sicurezza e dignità abitativa

Non più un quartiere ai margini, ma una priorità politica. Il complesso ex Bastogi, nel quadrante Aurelio, torna al centro del dibattito cittadino dopo il voto unanime del Consiglio del Municipio Roma XIII Aurelio, che ha chiesto di accelerare l’attuazione della mozione approvata dall’Assemblea Capitolina nell’ottobre 2025.

Un segnale chiaro rivolto a Roma Capitale: le risorse stanziate devono tradursi rapidamente in interventi concreti.

Sul tavolo ci sono circa 9 milioni di euro, considerati il più rilevante investimento degli ultimi anni per un’area segnata da criticità strutturali e sociali.

L’obiettivo immediato è intervenire sui servizi essenziali: consolidamento degli edifici, ripristino degli impianti elettrici e di riscaldamento, messa in sicurezza delle reti del gas. Interventi necessari per garantire condizioni abitative dignitose e invertire un processo di degrado che si trascina da tempo.

Ma la sfida va oltre la manutenzione. L’orizzonte indicato dall’amministrazione municipale guidata da Sabrina Giuseppetti è quello della trasformazione del complesso in edilizia residenziale pubblica.

Un passaggio che potrebbe avviare un percorso di regolarizzazione degli alloggi, portando maggiore trasparenza nella gestione e contrastando fenomeni di illegalità legati alle occupazioni.

“È un risultato costruito negli anni attraverso il confronto con il territorio, ma rappresenta solo l’inizio”, ha sottolineato la presidente, ribadendo la necessità di restituire dignità a una comunità troppo a lungo rimasta ai margini.

Resta però aperto il nodo più complesso: quello sociale. Gli interventi strutturali, da soli, non basteranno.

Per il Municipio, la vera sfida sarà accompagnare i lavori con politiche di inclusione, servizi e presidi sul territorio, capaci di spezzare l’isolamento che ha caratterizzato Bastogi negli ultimi decenni.

Un percorso che punta a trasformare non solo gli edifici, ma anche il ruolo del quartiere nella città.

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