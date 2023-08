Battaglia (PD): “Bene bando su dipendenze, rilanciamo azione per nuovi servizi”

“La pubblicazione del bando di Roma Capitale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze è un’ottima notizia. Finalmente la città avrà un un sistema di servizi integrato per prevenire i comportamenti a rischio, ridurre il danno, sensibilizzare la cittadinanza sul problema e contrastare tutti i tipi di dipendenze. I dati diffusi in questi giorni sui sequestri effettivi dimostrano che a Roma, in concomitanza con l’estate e l’incremento dei turisti, l’emergenza narcotraffico aumenta. L’allarme lanciato dalle forze dell’ordine e dalla magistratura fa emergere ancora di più l’esigenza di nuove politiche, per approcciare al tema in modo più completo e innovativo. Per questo abbracciamo con fiducia l’apertura di una nuova stagione che prevede interventi multidisciplinari, integrati con i servizi sanitari, in un’ottica di coprogettazione e coprogrammazione con gli enti del Terzo Settore”, afferma la consigliera capitolina dem Erica Battaglia, presidente Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.

