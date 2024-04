Battaglia: “Riapertura bunker Villa Torlonia, bella pagina per Roma”

“Un lavoro attento e raffinato quello della riapertura dei bunker di Villa Torlonia. Per mesi, come Commissione Cultura, abbiamo seguito questo ambizioso progetto e oggi ringraziamo l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina per questo splendido risultato.

I lavori di restauro e sistemazione, con nuove suggestive esperienze multimediali, restituiscono a Roma un patrimonio di memoria di quello che fu il Secondo Conflitto Mondiale: chiuse da due anni, domani riaprono alla città tutta. Un ringraziamento speciale va al Sindaco e alle dott.sse Pirani e Agati che hanno curato l’allestimento, nonché a Zetema per l’organizzazione”.

Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati