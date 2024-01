Bilancio del primo biennio di PD e maggioranza del V Municipio

Ieri, 24 gennaio 2024, abbiamo partecipato ad una assemblea pubblica del PD del Municipio V presso il circolo di via Fortebraccio al Pigneto. L’apertura dei lavori è stata fatta dal segretario del circolo Antonio Liani già consigliere municipale. Presenti il Segretario Romano del Pd Foschi che si è complimentato per l’iniziativa che il partito farà in tutti i municipi e della necessità di confrontarsi con associazioni e comitati.

Tema conduttore dell’assemblea l’esposizione di quanto fatto dalla maggioranza municipale in questi primi due anni di attività.

Sono intervenuti il capogruppo C. Poverini, il presidente del Consiglio D. Di Cosmo, tutti gli assessori facenti parte della Giunta e il Presidente M. Caliste. Ognuno ha esposto quanto fin qui realizzato e tracciato a grandi linee i progetti prossimi futuri, tutti hanno parlato di un gran lavoro fin qui svolto e del loro impegno.

Scalia ha parlato dei Fondi del PNRR, della realizzazione di due biblioteche e un punto lettura nei locali della ex aula consiliare in piazza della Marranella, di locali su via Carpineto destinati al dopo di noi (per persone invalide sole e du sufficienti).

Annucci ha parlato dell’aumento della manutenzione del verde e della creazione di un ufficio ad hoc che dovrebbe rendere più performanti e puntuali le lavorazioni.

Fannunza della manutenzione degli edifici scolastici che nel municipio sono ben 104. Ricci delle iniziative sul commercio e questo dopo aver adottato un nuovo piano delle aree. De Cinti ha sottolineato come per garantire i servizi ai soggetti più in difficoltà ci sia bisogno di ulteriori Fondi altrimenti c’è il rischio di una interruzione dei servizi già dai primi di settembre.

Il presidente Caliste ha lamentato le scarse risorse a disposizione e questo anche per la crescita del territorio municipale icon il quartiere di Casalbordino-La Rustica fino a poco fa diviso su bel tre municipi, il IV il V e il VI. Ha anche detto della necessità di chiudere positivamente e nel più breve tempo possibile le procedure per i lavori del Vallo ferroviario e la stazione ferroviaria del Pigneto, altrimenti va ripristinato la precedente viabilità stradale così come chiedono cittadini e Comitati.

L’Assemblea è stata conclusa dal Sindaco F. Gualtieri che ha parlato del trasferimento degli Autodemolitori dalla Palmiro Togliatti alla Barbuta, dei lavori sulla realizzazione del Parco di Centocelle la cui superficie sarà interessata durante l’anno Santo del 2025 da ben 5 eventi da oltre 200.000 persone cadauno.

Per esigenze di sintesi non sto riportando fedelmente tutti gli interventi di eletti e nominati nel municipio V. Ma se c’è una cosa che è mancata è stata proprio quella di poter fare qualche domanda al fine di andare oltre quello che comunque sono barbosi autoreferenziali monologhi. Io, per esempio, avrei chiesto al Sindaco di Roma, se davvero crede che per rendere la città più pulita e decorosa sarà sufficiente il Nuovo Contratto di Servizio con AmA SpA l’assunzione di qualche centinaio di operatori ecologici che neppure riusciranno a sostituire quelli andati in pensione, o se crede che i nuovi Vigili che saranno assunti miglioreranno la viabilità e il caos che c’è in ogni quartiere romano.