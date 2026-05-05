Black Point di Piazza del Popolo: l’incrocio tra via di Savoia e via Adelaide è ora in sicurezza

Un altro incrocio “maledetto” di Roma viene cancellato dalla lista nera degli incidenti. Si sono conclusi ufficialmente i lavori di messa in sicurezza dell’intersezione tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide, a due passi da Piazza del Popolo.

Un intervento lampo, iniziato il 23 febbraio e terminato in poco più di due mesi, che restituisce ai residenti e ai turisti un quadrante del Municipio I finalmente a misura di pedone.

Strategia “Black Point”: meno velocità, più visibilità

Il cantiere, gestito da Roma Servizi per la Mobilità, rientra nel piano strategico del Campidoglio per l’eliminazione dei cosiddetti “punti neri” della viabilità capitolina.

In una zona caratterizzata da un flusso di auto incessante e un’altissima densità di negozi e abitazioni, l’incrocio rappresentava una sfida quotidiana per chi si muoveva a piedi.

La nuova configurazione punta tutto sulla prevenzione:

Isola salva-pedoni: Realizzata al centro di via Ferdinando di Savoia per offrire un punto di sosta sicuro durante l’attraversamento.

Restringimento della carreggiata: Una misura pensata per costringere le auto a moderare la velocità in prossimità delle strisce.

Marciapiedi “extra-large”: Gli angoli dell’incrocio sono stati ampliati, riducendo la distanza da percorrere a piedi e, soprattutto, migliorando drasticamente la visibilità reciproca tra pedoni e automobilisti.

Barriere abbattute e accessibilità totale

Il restyling non è stato solo strutturale ma anche inclusivo. L’intervento ha previsto l’abbattimento sistematico delle barriere architettoniche con l’installazione di nuovi scivoli per disabili e percorsi tattili per non vedenti. Il tutto è stato completato dal rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e verticale, ora ben visibile anche nelle ore notturne.

Trasporti: tornano i bus e riaprono le fermate

Con la rimozione del cantiere, la mobilità pubblica torna alla normalità. Da oggi, le linee bus C3, 628 e n201 hanno ripreso i loro percorsi regolari su via Maria Adelaide.

Per la gioia dei pendolari, sono state riattivate anche le cinque fermate strategicamente posizionate nel quadrante (numeri 70357, 70358, 70262, 70263 e 30874), che erano state sospese o spostate durante le operazioni di cantiere.

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