Blitz al Quadraro: scappa con una busta piena di contanti, recuperati 64mila euro

I quartieri di Quadraro e Tuscolano sono stati protagonisti di un’operazione di controllo straordinario condotta dai Carabinieri della Compagnia Casilina, nell’ambito delle direttive impartite dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

L’intervento ha permesso di identificare 245 persone, controllare 94 veicoli e comminare sanzioni al Codice della Strada per un totale di 6.650 euro.

Tra i risultati più rilevanti dell’operazione spicca il ritrovamento di un’ingente somma di denaro contante di dubbia provenienza, avvenuto durante un pattugliamento in via Opita Oppio.

Due giovani, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga: uno di loro, un romano di 23 anni, è stato inseguito per diversi minuti tra le vie del quartiere e infine bloccato mentre cercava di nascondersi dietro un’auto in via Laterensi.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato all’interno di una busta di cartone 64.000 euro in contanti.

Non essendo stata fornita alcuna giustificazione plausibile sulla provenienza della somma, il denaro è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.

L’operazione ha inoltre portato ad altre denunce per violazioni al Codice della Strada e possesso di armi bianche:

False generalità: un romano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo della propria auto senza documenti e con patente revocata. Dopo l’identificazione tramite impronte digitali, è stato denunciato per aver fornito false generalità.

Coltello sequestrato: un cittadino egiziano di 42 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di un coltello, immediatamente sequestrato dai militari

