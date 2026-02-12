Blitz antidroga a Tor Bella Monaca: sequestrate 182 dosi di cocaina

La pressione delle forze dell’ordine su via dell’Archeologia non si allenta. Nella serata di martedì 11 febbraio 2026 i Carabinieri sono tornati a colpire nel cuore dello spaccio di Tor Bella Monaca, smantellando un’altra “batteria” attiva tra i lotti popolari e pronta a rifornire il mercato serale.

L’operazione si è concentrata ancora una volta nei pressi del civico 79, uno degli snodi più sensibili del quadrante est, da tempo sotto osservazione costante.

Il controllo e l’arresto

I militari della Stazione di Tor Bella Monaca, impegnati in un servizio mirato di pattugliamento, hanno notato tre giovani aggirarsi con fare sospetto nell’area. Il controllo è scattato pochi minuti dopo.

In manette sono finiti due cittadini marocchini di 18 e 27 anni e un romano di 20 anni. Tutti risultano disoccupati e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di recuperare 71,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 182 dosi termosaldate, pronte per essere cedute ai clienti.

Un confezionamento tipico delle piazze di spaccio strutturate, dove la rapidità della consegna è parte integrante del sistema.

Il denaro sequestrato

Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato 2.750 euro in contanti, ritenuti il provento parziale dell’attività di vendita svolta fino al momento dell’intervento.

Un “tesoretto” che conferma, secondo gli investigatori, l’intensità del flusso di cessioni nella fascia serale.

Le misure disposte

In attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, il 20enne romano è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

I due cittadini stranieri sono stati invece trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma e compariranno nelle prossime ore davanti al giudice per il rito direttissimo.

